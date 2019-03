Uomini e Donne trono over, Ida Platano in lacrime per tutte le dimostrazioni di fiducia e affetto ricevute dai fans sui social.

Ida Platano ha lasciato da ormai una settimana Uomini e Donne trono over. Le motivazioni sono sempre le stesse: lei è ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. Inoltre non riesce a sopportare la vista del suo amato che si incontra e corteggia le dame del programma.

Da parte sua Riccardo è stato chiaro in trasmissione, non ha alcuna intenzione di tornare con lei, perchè è sicuro che riprenderebbero quegli atteggiamenti sbagliati che Ida aveva prima. Questo almeno a parole, in quanto il cavaliere ha dato dimostrazione di tenere ancora a lei.

Messaggi social tra Ida e Riccardo: coincidenze, illusioni o qualcosa di concreto?

Una volta lasciato Uomini e Donne tronomover Ida ha pubblicato molti aggiornamenti sui social dedicati alla sua situazione. Il pubblico del dating show, unito ai fans della coppia, sono stati molto vicini alla donna in questo momento molto particolare della sua vita.

Ida ha infatti pubblicato spesso attestati di stima da parte dei fans, arrivando addirittura a commuoversi per le belle parole di conforto e incoraggiamento dedicategli sui social. Nel frattempo potrebbero arrivare dei segnali che non tutto è perduto con Riccardo.

Questo è almeno quanto credono i fans: la donna ha pubblicato un video dove cantava “Per un milione”, l’ultimo singolo presentato dai Boomdabash a Sanremo. Mettendo particolare enfasi su una frase in particolare “Se mi cercherai io ti aspetto qui“.

Il giorno dopo Riccardo ha pubblicato “Da sola in the night”, di Elisa e Tommaso Paradiso. Non tutta la canzone ma solo una parte, in cui spiccano le parole “Certo che lo sai, prendi tutto e te ne vai, per vedere se è vero che poi ti vengo a cercare…“. Che sia un botta e risposta tra i due?