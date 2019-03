Uomini e donne, trono over: Ida Platano lascia lo studio in lacrime

Uomini e donne trono over: nella puntata odierna, martedì 19 marzo, Ida ha confessato di amare ancora Riccardo. Al suo rifiuto, la dama ha lasciato lo studio in lacrime.

Nuovi colpi di scena nella puntata del trono over di Uomini e donne, andata in onda oggi, martedì 19 marzo. Protagonisti del dating show di Maria De Filippi sono stati ancora una volta Ida Platano e Riccardo Guarneri, che in questo momento hanno messo in “secondo piano” la star Gemma Galgani.

Come riportato da “Controcopertina”, si è avverato quanto trapelato dalle anticipazioni: Ida ha confessato a Riccardo di essere ancora innamorata di lui. La dama ha infatti dichiarato di provare ancora un sentimento molto forte per il suo ex, lasciando lo studio in lacrime perché non riesce a sopportare che lui possa uscire con altre donne (come Roberta, con la quale il cavaliere ha interrotto la frequentazione soltanto da pochissimo tempo). La stessa Maria De Filippi ha poi quindi consigliato a Ida di non andare via, invitando Riccardo e la Platano a parlare ancora una volta per cercare di trovare un punto di incontro.

A quel punto, Riccardo ha affermato di non essere più innamorato di Ida e di essere anzi piuttosto infastidito da quelli che sono i suoi continui attacchi: il cavaliere è dunque fermo nella sua decisione.

Al termine della discussione, i due hanno anche ballato insieme e dopo un po’ sono usciti dallo studio: Ida non si è sentita bene dopo l’ennesimo rifiuto ricevuto e lui l’ha seguita per sincerarsi delle sue condizioni (per poi tornare da solo in studio).