Uomini e Donne, news. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati visti insieme a Brescia. Riccardo dopo la lettera d’amore ha deciso di trasferirsi? Lunedì 14 scopriremo la verità.

Forse è la volta buona. Forse questa volta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri può funzionare. Si perchè la notizia di queste ore è che tra Riccardo e Ida sono tornati assieme, forse per l’ultima volta.

Si perchè tra i due i tira e molla sono stati molti in questi anni. Si sono conosciuti proprio negli studi di Uomini e Donne e li si sono innamorati. La loro storia però ha subito molti alti e bassi, prima di tramontare a Temptation Island e riprendere in questi giorni.

La notizia dell’avvistamento della coppia assieme è corredata da alcune foto.

Rimettiamo un attimo le cose in ordine. Due anni fa, nel trono over di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si conoscono e si innamorano. Escono felicemente insieme dal programma.

Lontano dalle telecamere iniziano però i problemi, che porteranno la coppia a mettersi alla prova a Temptation Island. Li le cose non vanno bene e i due si separano. Ritornano entrambi a Uomini e Donne per trovare il nuovo amore.

Nuovo si fa per dire perchè i due non riescono a lasciarsi andare in nessuna maniera, tanto che la scorsa stagione si chiude con l’ennesimo tentativo di tornare assieme. Di nuovo però le cose non durano e poco dopo la fine del programma i due si separano.

Alla base delle separazioni dell’ultimo anno sta principalmente l’insicurezza di Riccardo nei confronti di Ida che non ha mai dato, a suo parere, la stabilità nel rapporto. Ida dal canto suo sembrava pronta finalmente a passare avanti.

La nuova stagione del trono over era iniziata proprio sotto questo auspicio e nel frattempo Ida ha baciato Armando. Questa però deve essere stata la sveglia definitiva per i sentimenti di Riccardo, che nell’ultima puntata ha ammesso di essere ancora innamorato.

Lo ha fatto con una lettera che sembra aver colto nel segno. Infatti nelle ultime ore i due sono stati visti e fotografati insieme a Brescia, vicino a dove abita lei. Sarà questa la volta buona o ci aspetta una nuova, burrascosa, separazione?