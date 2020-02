Uomini e Donne, trono over. Nella puntata di San Valentino Gemma Galgani si è vestita da Eva Kant compagna di Diabolik nell’omonimo fumetto.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. In arrivo San Valentino nello studio del dating show di Canale 5. Per questa occasione è stata fatta una sfilata a tema, in cui le dame hanno dato il meglio di loro.

In particolare la più scatenata è Gemma Galgani, che come al solito ha rubato la scena con ironia e con un pizzico di eros. La dama torinese ha infatti inscenato una lap dance vestita come Eva Kant, compagna di Diabolik nell’omonimo fumetto.

Gemma ha inscenato una improbabile lap dance alla corda.

Non solo crisi e discussioni al trono over di Uomini e Donne. Infatti negli studi del programma condotto da Maria De Filippi trova anche spazio l’ironia e il divertimento. In ogni caso la signora assoluta dello show è Gemma Galgani.

Liti continue con gli altri protagonisti del programma, una su tutti con Tina Cipollari, ma anche siparietti comici e tanto altro. Tutto questo è Gemma Galgani, che negli anni si è trasformata nell’icona del programma legato agli over.

Nella puntata di oggi è arrivato un altro momento memorabile per i fan dello show. Per festeggiare il San Valentino le dame partecipano a una sfilata a tema e Gemma ha lasciato tutti a bocca aperta.

La dama torinese si è infatti vestita da Eva Kant e ha improvvisato una lap dance ballando attorno a una corda tesa al centro dello studio. Ovviamente il momento è stato molto apprezzato sia in studio che sui social per la grande ironia con cui è stato affrontato.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.