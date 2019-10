Uomini e donne trono over: grande gioia per Sossio Aruta e Ursula Bennardo dopo la nascita della piccola Bianca. L’annuncio del calciatore su Instagram: “Grazie per questo immenso dono”.

Fiocco rosa per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex protagonisti di Uomini e donne trono over, diventati genitori della piccola Bianca. L’ex dama ha infatti partorito stanotte presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto il frutto del uso amore con Sossio, letteralmente al settimo cielo per questo grande avvenimento.

L’annuncio del lieto evento è stato dato dallo stesso Aruta su Instagram: “Ore 08.38, è nata la nostra principessa Bianca. Ti amo Ursula e grazie per questo immenso dono”, ha scritto l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne non nascondendo la grande emozione. Sossio, poi, ha pubblicato la prima foto della piccola Bianca, mostrando la sua manina che tocca la mano del papà. L’amore tra Sossio e Ursula è nato negli studi del dating show di Maria De Filippi, passando per i problemi dopo Temptation Island Vip e rinsaldandosi fino alla gravidanza dell’ex dama.

Entrambi hanno già avuto figli da precedenti relazioni: Ursula è mamma di tre ragazzi ormai adolescenti, mentre Sossio è padre di due bimbi. La loro famiglia allargata si arricchisce ora della presenza della piccola Bianca.