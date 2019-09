Uomini e Donne, news: ecco Ida Platano da giovane [Foto]

Uomini e Donne, trono over. Dal profilo Instagram di Ida Platano spuntato alcuni suoi scatti che la ritraggono da giovane.

Siamo abituati a vederla cambiare look molto spesso. Accompagnata dall’inseparabile amica Gemma, insieme al figlio, durante la sua vita quotidiana Ida Platano cambia spesso e volentieri, seguendo l’ispirazione.

La dama di Uomini e Donne trono over difficilmente mantiene lo stesso taglio di capelli per molto tempo e le foto che stiamo per mostrarvi ne sono la prova. Dopo le trecce mostrate quest’estate Ida vi mostreremo com’era qualche anno fa.

Le foto mostrano Ida Platano con i capelli visibilmente più corti e scuri.

Ida Platano, nel corso del tempo, ci ha mostrato varie versioni di se. Il suo look, sempre impeccabile a Uomini e Donne trono over, nel privato cambiava. L’abbiamo vista infatti ritratta sui suoi social con dei look che sembravano essere stati decisi d’impulso.

L’effetto che si otteneva, come dimostrato dai commenti dei fan, era di grande impatto. Grande almeno come quello che avrete vedendo le foto della donna di qualche anno fa.

Qui la dama ha i capelli cortissimi e scuri, quasi l’opposto di quanto visto fin’ora tra social e tv. L’avreste riconosciuta?