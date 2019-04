Anticipazioni Uomini e donne trono over: Sossio Aruta e Ursula Bennardo (il cui bimbo nascerà ad ottobre) saranno ospiti del dating show nella puntata di domani, martedì 2 aprile.

Momento d’oro per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ormai ex protagonisti del trono over di Uomini e donne. Dopo la recente proposta di matrimonio dell’ex cavaliere alla sua dama, i due hanno fatto sapere di aspettare un figlio, allontanando definitivamente i fantasmi della crisi della loro relazione (messa a dura prova da Temptation island vip).

Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, il calciatore 48enne di Castellammare di Stabia ha svelato alcuni dettagli della gravidanza di Ursula: “Nascerà a fine ottobre. Lo abbiamo concepito a Roma, nei giorni in cui eravamo ospiti del programma di Maria De Filippi che ci ha fatto innamorare. Speriamo sia una femmina! Se sarà femminuccia la chiameremo Bianca, se sarà un maschietto Sossio Junior, proprio come me. Quando mi è stata comunicata la notizia sono scoppiato a piangere come un bambino, era la notizia che aspettavo. È una sorte di rivincita, una seconda possibilità”.

Anche l’ex dama del trono over di Uomini e donne fatica a trattenere l’emozione: “Se penso che Sossio e io ci siamo conosciuti solo un anno fa -ha raccontato Ursula- sapere di essere incinta di un bambino tutto nostro sembra ancora più magico e incredibile. Lo abbiamo fortemente voluto”.

I due futuri genitori (che hanno già dei figli, avuti da precedenti relazioni) saranno ospiti di Maria De Filippi nella puntata di domani, martedì 2 aprile, per mostrare tutta la loro gioia in attesa del lieto evento.