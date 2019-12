Anticipazioni Uomini e donne trono over: Gemma Galgani insidiata da un’ammiratrice segreta nella corsa al cuore di Juan Luis Ciano.

Gemma Galgani sempre più protagonista del trono over di Uomini e donne. Le anticipazioni del trono over, riportate da “Il Vicolo delle news”, fanno il punto della conoscenza della dama col cavaliere Juan Luis Ciano.

Nell’ultima registrazione, Maria De Filippi ha mostrato un’esterna della serata trascorsa da Gemma e Juan Luis. I due hanno visto un film sulla storia di un colpo di fulmine, immedesimandosi e commuovendosi. Gemma e Juan Luis sono insomma sempre più vicini, anche se non c’è ancora stato l’atteso bacio. La dama e il cavaliere si sono infatti scambiati baci a stampo, ma mai un bacio vero. Questo fatto ha attirato le critiche dello studio, ma Juan Luis ha ribadito di voler baciare solo quando c’è anche un’attrazione mentale e non solo fisica.

Se l’opinionista Tina Cipollari ha regalato a Juan Luis una loro foto insieme, facendogliela trovare in camerino, la vera insidia per Gemma non ha però ancora un nome. Il cavaliere del trono over ha infatti un’ammiratrice segreta, poiché lo stesso Juan Luis ha confessato di aver ricevuto dei fiori ma in forma anonima.

Il cavaliere del trono over ha spiegato di aver notato la stessa calligrafia in due bigliettini, mentre il terzo sembrava appartenere a una persona diversa. Uno dei mazzi di fiori sarebbe stato accompagnato da questo messaggio: “Quando siamo in studio io e te, le luci diventano stelle”. Chi sarà questa misteriosa ammiratrice segreta che ostacola l’amore tra Gemma e Juan Luis?