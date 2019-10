Uomini e Donne, anticipazioni: Simone è il nuovo tronista

Uomini e Donne, trono over. Nell’ultima puntata del programma è stato presentato il nuovo tronista Simone e con lui già le prime quattro corteggiatrici.

In sua compagnia, al centro dello studio, c’erano già 4 dame pronte a darsi battaglia per ottenere la sua attenzione. Le dame in questione sono Valentina F., l’altra Valentina, Deborah e Simonetta.

Il nuovo tronista Simone pare intenzionato ad accettare la corte di tutte e quattro le dame presenti alla sua presentazione.

“E’ molto emozionante avervi tutte e quattro qui“, sono le prime parole del nuovo tronista. “Poi mi è stato chiesto ilo numero da altre persone e ho pensato che fosse giusto conoscere anche Simonetta e l’altra Valentina”.

“Mi sono visto con Simonetta, Valentina e Debora” prosegue Simone, “mentre con l’altra Valentina ci siamo sentiti solo al telefono. E’ stata una settimana impegnativa, ma è stata importante per quello che cerco io perché sto cercando un carattere e non solo una bellezza fisica anche perché sono tutte bellissime”

Maria De Filippi allora gli chiede “Simone hai intenzione di frequentare tutte e quattro o hai già una preferenza?”. Pronta la sua risposta: “Mi sono già fatto un’idea e voglio continuare a conoscere le due Valentine e Debora”.