Uomini e Donne/trono classico. Tina sbotta contro Veronica perchè non mostra più il suo carattere forte. Anticipazioni della puntata registrata ieri 20 novembre.

Arrivano le nuove anticipazioni dell’ultima puntata di Uomini e Donne trono classico. La puntata, registrata ieri, si è incentrata molto su Giulio Raselli e sul fatto che non ha ancora fatto la sua scelta.

All’inizio della puntata però abbiamo visto Tina sbottare contro Veronica, colpevole di non stare più mostrando il suo carattere. L’opinionista infatti l’accusa di aver perso il suo punto di forza da quando si è seduta sul trono.

Giulio Raselli non ha ancora scelto, anzi, sembra molto lontano dal farlo.

Nella nuova puntata del trono classico, registrata il 20 novembre, vediamo il primo scontro tra Tina Cipollari e Veronica Burchielli. La questione nasce nel momento in cui Maria De Filippi ha chiesto chi volesse incominciare.

Veronica, sottovoce, ha detto che per lei era lo stesso. Tina, avendo sentito il commento, le si scaglia contro. “Ma tutto quel carattere che avevi che fine ha fatto? Ora sembra che stai a dormì, ma chi sei realmente te“.

La tronista allora si è lamentata dell’attacco subito e del pubblico che aveva applaudito l’opinionista. Ha detto che lei non è falsa e non lo è stata anche con Alessandro Zarino che non l’ha inseguita dopo il suo no.

L’attenzione poi si sposta su Giulio Raselli, l’ultimo tronista di quelli arrivati a settembre che è ancora nel programma. L’uomo, che dovrebbe essere vicino alla scelta, sembra ancora in alto mare.

Nella precedente puntata abbiamo visto che il tronista ha litigato con entrambe le sue corteggiatrici. In settimana il ragazzo è andato a trovare Giovanna Abate ma si scopre che i due hanno litigato. Litigio che prosegue anche in studio, visto che lui ha ammesso di non sapere chi scegliere.

Anche con Giulia D’Urso le cose non sono andate bene, visto che lei si è lamentata perchè Giulio in settimana non è andato da lei. Il ragazzo si difende dicendo di averlo fatto di proposito per vedere la reazione della ragazza, che crede di non conoscere ancora bene.