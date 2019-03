Uomini e Donne trono classico, registrazione del 25 marzo. Andrea Dal Corso era stato annunciato come ospite della puntata. Cosa è successo con Teresa? Finalmente insieme…

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi Andrea Dal Corso ha partecipato alla registrazione della puntata del 25 marzo di Uomini e Donne. Sembra quindi che la lunghissima telenovela tra lui e Teresa Langella non sia ancora conclusa.

Ricordiamo che il ragazzo aveva rifiutato la tronista che lo aveva scelto durante la puntata speciale del programma. Rifiuto di cui si era pentito subito dopo, con un confronto andato in onda pochi giorni dopo che lo vedeva sconsolato dalla piega degli eventi.

Andrea e Teresa sono stati al centro di nuove voci sul loro rapporto qualche tempo fa, ma come stanno ora le cose tra di loro?

La registrazione quindi si apre con l’ingresso dei tronisti. Maria De Filippi manda poi in onda un video che mostra cosa successo tra Teresa e Andrea nel loro ultimo confronto a Uomini e Donne. Il video si conclude con Teresa che mette definitivamente fine alla loro storia.

Viene poi mostrato un secondo video in cui Andrea si mostra in lacrime e sconsolato dal fatto che Teresa non gli credesse e successivamente un terzo video in cui Teresa si mostrava contenta della decisione presa.

Tornati negli studi Maria ha fatto entrare Andrea. Il primo a parlare è stato Gianni Sperti. L’opinionista ha ribadito di non credere alle parole di Andrea, nonostante durante il suo percorso lui lo abbia sempre difeso. Si dice però molto sorpreso delle sue lacrime.

Poi è la volta di Tina, che invece dichiara di aver sempre creduto in lui. Maria poi gli ha chiesto di raccontare cosa è successo dopo il video. Andrea allora inizia a raccontare di come due giorni dopo è andato a casa di Teresa per vederla.

Andrea e Teresa si sono visti al di fuori del programma, si sono finalmente riappacificati.

Arrivato a casa di Teresa, Andrea ha lasciato una lettera poichè la ragazza non c’era. Lei poi lo ha chiamato e si sono visti. Andrea racconta di essere quindi riuscito a far capire alla ragazza quanto lui ci teneva a lei e hanno passato qualche giorno insieme.

Il ragazzo hai poi spiegato che il tempo passato insieme è stato molto emozionante e nonostante una forte paura iniziale adesso è felice. A questo punto Maria ha fatto entrare in studio anche Teresa.

Lei ha quindi spiegato che la volontà è stare bene assieme, nonostante ci siano dei problemi quando lui è lontano, problemi che però lo stesso Andrea riesce a risolvere. Lui ha quindi detto di essere innamorato di lei e poi la coppia ha ballato tenendosi stretti.