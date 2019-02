Uomini e Donne, trono classico. Voci svelano che la scelta di Teresa Langella sia stata Andrea Dal Corso, mentre per Lorenzo Riccardi Claudia Dionigi. Per Luigi si ipotizza che sarà Valentina.

Luigi Mastroianni è pronto a fare la sua scelta. E’ quanto lo stesso tronista ha annunciato nell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne. Con Teresa e Lorenzo che hanno già registrato le loro puntate speciali mancava solo lui.

A proposito delle registrazioni, si vocifera che la scelta di Teresa Langella sia stata Andrea Dal Corso, mentre per Lorenzo Riccardi avrebbe invece scelto Claudia Dionigi. Per Luigi si ipotizza che sarà Valentina la scelta nello speciale.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne Luigi Mastroianni ha chiarito la situazione con Irene, che non aveva preso bene il suo comportamento con Valentina.

Nell’ultima puntata del trono classico Luigi è riuscito a chiarire la situazione con l’altra sua corteggiatrice, Irene. La ragazza, nella puntata precedente, era esplosa dopo i continui ammiccamenti di Luigi nei confronti di Valentina Galli.

L’ultima arrivata ha infatti fatto subito colpo sul tronista, che non ha nascosto per niente la cosa. Più volte Luigi ha infatti cercato di baciare Valentina, che si è sempre sottratta. “Ci conosciamo da poco, non mi sento pronta” ha detto al ragazzo in una di queste occasioni.

Quindi Luigi e Irene hanno avuto una bella litigata per questo. Dopo l’accesa discussione Irene Capuano ha deciso di recarsi in albergo da Luigi per un chiarimento con il tronista. Mastroianni ha fatto notare alla ragazza che negli ultimi tempi i due faticano a trovare un punto di intesa e che gli dà fastidio che lei scappi via quando si ritrovano a dover affrontare un problema.