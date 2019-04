Uomini e Donne, anticipazioni ultima registrazione del trono classico che andrà in onda nei prossimi giorni. Le corteggiatrici di Andrea Zelletta litigano in studio.

Tornano le anticipazioni di Uomini e Donne, questa volta della registrazione del trono classico del 1° aprile. In questa puntata gli ospiti sono Lorenzo Riccardi, che potrebbe diventare il nuovo opinionista della trasmissione, e Andrea Damante.

Lorenzo ci fa sapere che è andato a convivere con Claudia dopo aver trovato casa a Latina e i due sono felici. Andrea invece è li perchè molto amico del tronista Andrea Zelletta, ma non si fa menzione di un ritorno di fiamma con Giulia De Lellis.

Ad inizio puntata Andrea Zelletta ha criticato Muriel perchè la ragazza è troppo presa da cosa pensa il pubblico di lei.

La puntata del 1° aprile di Uomini e Donne si è aperta con Andrea Zelletta. Il ragazzo si è subito rivolto a Muriel, mettendola in discussione perchè ha cambiato il proprio nome su Instagram. Precedentemente la ragazza utilizzava un nickname un po’ spinto mentre ora usa il suo nome.

La critica nasce dal fatto che secondo Andrea Zelletta la ragazza ha cambiato il nome perchè troppo interessata dal parere degli altri, in questo caso del pubblico del programma. Mentre lei protestava per questa critica e per non essere stata portata in esterna dal pubblico qualcuno ha riso, facendo infuriare la ragazza.

Inoltre Andrea si è innervosito perchè Muriel gli ha rinfacciato il fatto che per corteggiare lui lei ha rifiutato un lavoro ad Ibiza. A questo punto è intervenuto Damante dicendo che è vero che in questo ambiente si è giudicati, ma non bisogna prendersela.

Dopo aver visto le ultime esterne girate da Andrea Zellette e le sue corteggiatrici queste ultime hanno iniziato a litigare tra di loro.

E’ intervenuta anche Tina, dicendo alla ragazza che forse doveva cambiare strada. Muriel allora ha fatto per andarsene e Andrea l’ha fermata. E’ stata poi la volta dell’esterna con Natalia, in cui vediamo la ragazza portare Andrea a conoscere la bisnonna.

Il tutto è stato molto emozionante anche perchè Natalia ha chiarito di non aver portato molti ragazzi a casa, dimostrando quindi un grande coinvolgimento con Andrea. Una volta finito il video vediamo il tronista che, di ritorno verso Milano, decide di andare a trovare Giorgia.

La ragazza non si aspetta questa sorpresa e si mostra molto imbarazzata, tanto da scansarsi quando Andrea tenta di baciarla. A vedere queste immagini Natalia è scoppiata a piangere, in quanto la visita a Giorgia arriva poco dopo che loro si erano separati. Anche Natalia fa per andarsene ma Andrea la ferma.

Le corteggiatrici si sono beccate tra di loro: tra sponsorizzazioni social e comunelle segrete se ne sono dette di tutti i colori.

Subito dopo è stata mandata in onda l’esterna tra Andrea e Klaudia. Il tronista l’ha portata a conoscere sua madre, dimostrandosi molto emozionata ed entusiasta della cosa. Tornati in studio però gli animi si sono scaldati.

Klaudia infatti ha accusato Natalia di fare sponsorizzazioni su Instagram.A sua volta Natalia ha accusato Klaudia e Muriel di fare comunella dietro le quinte mentre lei sta in disparte perché interessata solo ad Andrea. Come andrà a finire?