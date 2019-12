Anticipazioni Uomini e donne trono classico: nella puntata di oggi, lunedì 2 dicembre, Giulia Quattrociocche svelerà la sua scelta tra Daniele Schiavon e Alessandro Basciano.

I telespettatori di Uomini e donne attendono con particolare interesse la puntata di oggi, lunedì 2 dicembre (ore, 14-45, Canale 5), dedicata al trono classico. Sarà il giorno in cui Giulia Quattrociocche annuncerà la sua scelta. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni de “Il Vicolo delle news”, il prescelto dovrebbe essere Daniele Schiavon. La 27enne romana dovrebbe dunque preferire il suo attuale fidanzato ad Alessandro Basciano.

Uomini e donne trono classico: Carlo Pietropoli corteggiato da Jessica, Alice e Bruna

Successivamente, le anticipazioni svelano che si svilupperà anche il trono di Carlo Pietropoli, nuovo tronista del dating show di Canale 5, corteggiato da Jessica, Alice e Bruna. Durante un’esterna con Jessica, il tronista decide di sparire per venti minuti, tornando e scusandosi del fatto che doveva chiamare un amico per la partita a calcetto. Jessica però non si arrabbia e a lui questa cosa piace.

La stessa cosa la farà in una esterna con Alice: Carlo parla tutto il tempo di Jessica, addirittura la chiama la Alice non si arrabbia più di tanto. Lui dice però che non gli è piaciuto il fatto che non l’ha mandato a quel paese.

L’esterna con Bruna non darà luogo a questi “scherzetti”, visto che lo stesso Carlo dirà di aver notato il forte carattere di quest’ultima.