Uomini e Donne, trono classico. Nell’ultima puntata del trono classico il pubblica rumoreggia contro Giulio Raselli.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono classico. Mercoledì 11 dicembre c’è stata la nuova registrazione della trasmissione di Canale 5, con protagonista ancora Giulio Raselli.

Il tronista è al centro di molte polemiche per come sta andando il suo trono. Inoltre vedremo la presentazione ufficiale della nuova tronista Sara Amira, sostituta di Veronica Burchiello che ha lasciato la trasmissione qualche settimana fa.

Giulio Raselli non ha ancora deciso chi tra Giulia e Giovanna sarà la sua scelta.

Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Giulio Raselli è stato indiscusso protagonista. Il ragazzo è stato contestato dal pubblico per come sta andando il suo trono, visto che non è ancora arrivata la scelta.

La puntata si apre però con la presentazione della nuova tronista, Sara Amira, hostess 28enne di Rieti. La ragazza sostituirà Veronica Burchiello che ha ormai lasciato dal qualche tempo il programma.

Si passa poi a Giulio. Scopriamo cosi che il ragazzo ha litigato sia con Giulia che con Giovanna. Con la prima le incomprensioni sono nate dal fatto che lei si fa desiderare e quando lui è andato a trovarla per chiarire, lei non si è fatta trovare.

Con la seconda invece i problemi sono invece che lei si sente presa in giro dal tronista e ha molta paura di soffrire. Tornati in studio vediamo Giovanna molto tesa e provata, già sull’orlo delle lacrime e decisa ad andare via.

Il tronista deve faticare non poco per convincerla a rimanere. Calmatasi Maria De Filippi, Gianni Sperti e Lorenzo Riccardi, ospite per l’ennesima volta nel programma, le fanno notare che non può continuare cosi.

Non può costringere Giulio a darle delle risposte se nemmeno lui le ha e il suo essere aggressiva è controproducente. Maria le fa notare, infatti, che invece di avvicinarlo a lei cosi lo sta portando verso Giulia.

Arrivati a fine puntata la conduttrice si rivolge al tronista per chiedere se vuole fare la sua scelta. La risposta che riceve è un secco “no”, Giulio non si sente pronto per fare la sua scelta.

A questo punto, però, il pubblico inizia a rumoreggiare. In molti iniziano a dargli contro e Danielona arriva proprio a litigare con lui. Successivamente Giulio prende Giovanna, visibilmente stanca, e balla con lei tenendola molto stretta.