Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, datata 31 gennaio 2020. In questa puntata assistiamo a molte discussioni tra i tronisti: in particolare tra Sara e Giovanna e tra Carlo e Daniele.

Tra le due donne il motivo delle discussioni è stato principalmente il non volersi condividere i corteggiatori, con accuse da ambo le parti. Tra gli uomini invece si è discusso per la scelta di Daniele di accantonare Ginevra perchè usciva anche con Carlo.

Sara, dopo la visione di un’esterna di Giovanna, le ha dato della gatta morta.

La puntata si apre con Giovanna. Tra i suoi corteggiatori figura Sonny e parte subito la prima polemica. Il ragazzo spiega di non voler perder tempo con chi non lo considera, mentre Tina Cipollari commenta “Per Sonny una tronista vale l’altra“.

Dopo la visione della loro esterna, dove hanno fatto un giro in vespa per Roma, Sara si arrabbia moltissimo per un complimento che il corteggiatore rivolge alla tronista. Decide che Sonny ha definitivamente chiuso con lei e da della gatta morta a Giovanna.

Complimento ricambiato più in la nella puntata. Dopo aver visto le esterne di Sara, Giovanna le ha detto che potrà essere anche una gatta morta, ma lei almeno presta attenzione alle parole dei tronisti, non come lei che si imbarazza per due muscoli.

Si passa poi a Carlo. Nella sua esterna con Ginevra non fa altro che criticare Daniele: prima per averla costretta a scegliere solo uno di loro, poi aggiungendo che è un viziato. Daniele chiede, a fine video, come faccia a dire che è viziato se lo conosce da appena 10 minuti.

Carlo risponde che lui, a differenza sua, non pretende niente dalle corteggiatrici. Daniele replica dicendo che è un maleducato. L’ultima parte della puntata è stata dedicata a Daniele. Il tronista ha portato Angelica e Vanessa nello stesso ristorante.

Questa azione ha suscitato le polemiche di tutto lo studio. Daniele è stato accusato di sottoporre le ragazze a dei test, con Giovanna che si chiede come abbiano fatto le ragazze a non reagire male alla situazione.

