Uomini e Donne trono classico, anticipazioni. Nell’ultima registrazione scopriamo chi è il nuovo tronista: Carlo Pietropoli.

Arrivano le ultime anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. In questa puntata scopriamo l’identità del tronista che sostituirà Sara Tozzi, andata via tempo fa, all’interno del programma.

Si tratta di Carlo Pietropoli, barman veneziano di 28 anni. L’annuncio fatto durante il programma ha sorpreso tutti i fan che credevano, e noi con loro, che avremmo avuto una tronista donna e non il terzo uomo.

“Non so cosa mi aspetterà, so solo che vivrò ogni cosa con tutto me stesso”, dichiara il nuovo tronista.

“Quello che ho dentro non è esattamente quello che si vede da fuori e forse neanche quello che si immagina. Quello che ho dentro lo tengo in disparte e a volte lo nascondo persino a me stesso. Sono libero dal giudizio della gente, non mi importa quello che si dice o si pensa di me“.

Carlo poi racconta il rapporto particolare con la madre: “Mia mamma per 30 anni è rimasta da sola e si è sempre arrangiata di tutto. Da andare a lavorare a portare a casa i soldi per i suoi figli, a mantenerli“.

Il nuovo tronista ha poi continuato raccontando qualcosa di se: “Mi reputo una persona leggera perché non prendo troppo la vita sul serio. Sono un ragazzo che vive la vita serenamente, senza troppe ansie“.

In conclusione, il ragazzo racconta: “Quando sono innamorato non ho bisogno e non sento la necessità di guardarmi intorno. […] Non so cosa mi aspetterà, so solo che vivrò ogni cosa con tutto me stesso“.