Uomini e Donne, aggiornamenti sulle coppie del trono classico: Angela si separa da Alessio, Giulia non molla Manuel.

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle coppie che si sono formate nelle ultime puntate della stagione di Uomini e Donne. In particolare parliamo di Angela Nasti e Alessio Campoli e di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano.

La tronista napoletana si è momentaneamente separata dalla sua dolce metà per ragioni logistiche: lei abita a Napoli, lui a Roma. Giulia invece non si separa un attimo dal suo Manuel e i due pensano già al passo successivo.

Angela ne ha approfittato per stare con la sua famiglia e a breve andrà in vacanza con le amiche.

Dopo 7 giorni passati insieme dopo la fine del programmma, Angela Nasti e Alessio Campoli sono tornati alle loro vite. I due non si sono separati, hanno deciso di iniziare la loro relazione a distanza. Inoltre vogliono approfittare della possibilità di stare un po’ in famiglia dopo tanto tempo.

Inoltre pare che a breve Angela partirà per una breve vacanza. Sembra che andrà accompagnata dalle sue amiche, ma non è escluso che Alessio possa raggiungerla. La scelta dei due di separarsi non è stata condivisa dal pubblico di Uomini e Donne, che si è molto indispettito con i due. In particolare sui loro profili social.

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano invece sembrano inseparabili. Dal momento della scelta a oggi i due sono stati sempre insieme e stanno organizzando una fuga romantica. La coppia, intervistata da Witty, ha dichiarato di stare pensando di andare a vivere insieme.