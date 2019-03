Anticipazioni Uomini e donne trono classico: Andrea Dal Corso ha annunciato la sua presenza nella registrazione di oggi, lunedì 25 marzo. Riavvicinamento con Teresa Langella?

Le anticipazioni del trono classico di Uomini e donne svelano che Andrea Dal Corso (già corteggiatore di Teresa Langella) sarà in studio per la registrazione della giornata di oggi, lunedì 25 marzo.

Ignote per ora le motivazioni, ma, come riporta “Blastingnews”, l’ex corteggiatore di Teresa Langella ha chiarito di essere stato contattato direttamente dalla redazione del dating show di Maria De Filippi (come confermato anche dall’autrice Raffaella Mennoia). Che sia all’orizzonte un nuovo riavvicinamento con Teresa Langella dopo il clamoroso no? Dopo la discussa puntata serale, un confronto tra i due c’è già stato. In quell’occasione Andrea e Teresa avevano ammesso di essersi visti a Napoli per due giorni e essersi scambiati anche un bacio, salvo poi rendersi conto di essere troppo diversi per diventare una coppia a tutti gli effetti.

A questo punto c’è curiosità di sapere cosa dirà la tronista napoletana, che le ultime voci danno vicina alla partecipazione alla prossima edizione di Tale e quale show.

Non è comunque da escludere che lo stesso Andrea possa diventare il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi.