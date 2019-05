Uomini e Donne trono classico, Teresa Langella pubblica una foto in cui becca Andrea Dal Corso che “amoreggia” con una fan.

Arrivano gli ultimi aggiornamenti sulla coppia formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due sono ancora molto seguiti dai fans di Uomini e Donne trono classico, che li considerano una delle coppie più belle mai uscite dal programma.

Ma la loro storia è stata molto turbolenta. Andrea più di una volta ha lasciato lo studio per attirare l’attenzione di Teresa, che alla fine si era convinta e nella prima puntata dello speciale serale aveva scelto proprio Andrea. Per ricevere un NO come risposta.

Simpatico siparietto social tra Teresa e Andrea, con il secondo fotografato con una giovane fan.

Dopo il rifiuto ricevuto Teresa Langella ha incontrato altre volte Andrea Dal Corso, sia nello studio di Uomini e Donne trono classico che al di fuori di esso. In queste occasioni Andrea si è scusato con l’ex tronista, pentito di averla rifiutata.

Dopo vari tentativi Teresa lo ha perdonato, iniziando quindi la relazione che sembrava non dover mai iniziare. I due sono molto disponibili con i loro fans, ed è proprio con una giovane fan che Teresa ha creato un simpatico siparietto.

Condividendo infatti una foto in cui Andrea abbracciava la fan, Teresa ha scritto di averlo beccato ad “amoreggiare” con un’altra donna. Ovvio il tono scherzoso del commento, pare che i tempi buoi della coppia siano ormai lontani.