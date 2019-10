Uomini e Donne, news: nuovo video di Sossio su Instagram

Uomini e Donne, Sossio e Ursula pubblicano un nuovo video su Instagram, che il momento del parto sia sempre più vicino? A breve arriverà la lieta notizia e conosceremo la piccola Bianca.

Come ben sappiamo la gravidanza di Ursula Bennardo è ormai agli sgoccioli. Tra non molto verrà alla luce la piccola Bianca, chiamata così in onore della mamma di Sossio. Per questo motivo la coppia ha lasciato momentaneamente le scene di Uomini e Donne Sossio e Ursula.

Arriva oggi un aggiornamento da parte di Sossio. L’uomo ha infatti pubblicato un video in cui raccoglie tutti i momenti vissuti dalla coppia durante la gravidanza di Ursula. Il tutto accompagnato dal commento: “Finita la pacchia”.

Uomini e Donne Sossio e Ursula. Nel video sono raccolti alcuni dei migliori momenti della coppia nell’ultimo anno.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono in dolce attesa. Anzi, ormai sono in attesa che la piccola Bianca si presenti al mondo, essendo ormai la gravidanza agli sgoccioli. La coppia come di consueto non dimentica i fan nemmeno in questi momenti, rilasciando di tanto in tanto degli aggiornamenti.

L’ultimo ci arriva da Sossio che, sul suo profilo Instagram, pubblica un video (che troverete in fondo all’articolo) in cui raccoglie i migliori momenti della coppia dell’ultimo anno al di fuori di Uomini e Donne Sossio e Ursula. Dalle vacanze insieme alle feste in famiglia.

L’aggiornamento consiste però nel commento che il calciatore, probabilmente alla sua ultima stagione, accompagna al video: “Ricordi.. di noi 2 …🥰🥰🥰

Ma tra poco saremo in 3…….❤❤❤❤ Finita la pacchia😂😂😂😂”.

Chiaro il riferimento alla gravidanza e al suo probabile epilogo entro pochi giorni.