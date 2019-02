Uomini e Donne, la scelta. Anticipazioni sulla prossima puntata in onda venerdì 22. Riflettori puntati sulla scelta di Lorenzo Riccardi tra Giulia e Claudia.

Ritorna Uomini e Donne serale, La Scelta in prima serata con il secondo speciale incentrato sulla scelta di Lorenzo Riccardi. Dopo aver assistito alla scelta di Teresa, con tanto di 2 di picche da parte di Andrea, ora è la volta del tronista milanese fare la sua mossa.

Il ragazzo dovrà passare due giorni nel castello messo a disposizione come set d’eccezione, aspettando poi nel salone, addobbato a festa, la risposta della prescelta. La puntata è stata già girata e sarà messe in onda venerdì 22 febbraio su Canale 5.

Le anticipazioni non ci danno una preferenza di Lorenzo tra Giulia e Claudia, anche se in molti propendono più per la prima che per la seconda.

Non è la prima volta che Lorenzo compie la sua scelta a Uomini e Donne serale. Infatti poche settimane fa il ragazzo aveva messo in scena una scelta finta, fatta solo per vedere le reazioni delle due ragazze (ve ne abbiamo parlato QUI ).

Quella volta le reazioni delle ragazze non fu delle migliori, dato che erano rimaste ferite dal suo comportamento. Per quanto riguarda la scelta le anticipazioni non ci dicono nulla, anche se negli scorsi giorni si era fatto il nome di Giulia Cavaglià.

La ragazza per lungo tempo ha infatti affascinato irresistibilmente il tronista, facendo prevedere già all’epoca una possibile sua scelta. Questo almeno fino a quando non è arrivata Claudia Dionigi, che ha messo tutto in discussione arrivando fino alla scelta finale.