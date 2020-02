Uomini e Donne Paolo Crivellin: “Eccoci qua a distanza di 2 anni da quel magnifico giorno”

Uomini e Donne Paolo Crivellin e Angela Caloisi: Ecco le ultime novità su una delle coppie preferite dal pubblico del dating show di Maria De Filippi. A due anni di distanza una nuova dedica d’amore per Angela.

Ecco le ultime novità su una delle coppie che sono rimaste di più nel cuore del pubblico del dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Paolo Crivellin e Angela Caloisi. Da tempo la coppia convive a Torino. A distanza di due anni dal giorno della ‘scelta’ Paolo ha pubblicato una dedica d’amore alla sua Angela:

“Come ormai sapete sono molto riservato e anche se oggi ogni cosa diventa pubblica ho sempre cercato di preservare la mia vita privata. È come un senso di “protezione“ che ho nei confronti delle persone a cui tengo. Non mi avete quasi mai sentito parlare della mia famiglia e non mi sono mai esposto più di tanto per quanto riguarda i sentimenti che provo per Angela Caloisi. Ma eccoci qua a distanza di 2 anni da quel magnifico giorno. Amore tu sei una persona buona, comprensiva, sempre disponibile e disposta a lasciare la tua quotidianità andando a vivere in un’altra città e ripartire da zero pur di stare vicino a me. Ti sei adattata alla mia vita frenetica, alle mie abitudini e pian piano anche al mio modo di parlare 😂. Ti volevo semplicemente dire Grazie per tutto quello che hai fatto per me.

Mi sono innamorato di te all’epoca ma la cosa ancor più bella è che mi innamoro di te almeno 2 volte al giorno (non te lo dico mai altrimenti poi te la tiri troppo nei tuoi stupidi gruppi di best friends).

Superata la fase dei complimenti volevo anche dirti che ho scoperto di avere una pazienza incredibile perché, oltre a tutto quello che ho detto prima, sei anche una grandissima spacca c**** .

Ah dimenticavo oggi sei diventata anche zia e quel mostriciattolo di neonato non sa ancora quanto sia fortunato ad avere una zia come te.

Ti amo

Salve oh!”

I fan li hanno nominati come la miglior coppia di Uomini e Donne trono classico

I Follower sono contenti nel vedere la coppia che ha un legame ‘vero’ rispetto ad alcune coppie che dopo poco tempo dalla scelta si sono allontanati. Così i fan si sono scatenati con una serie di commenti: “Meravigliosi”, “Unici”, “Stupendi”, “La coppia più vera e bella della trasmissione”, “Ma che vogliamo dire!!! i migliori sono ”, “Loro, naturali, senza sovrastrutture, bellissimi nella loro semplicità e li si ama per questo!!!”…

Non ci resta che attendere le prossime novità!