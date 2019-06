Uomini e donne: l’autrice Raffaella Mennoia risponde alle voci sul possibile arrivo di Pamela Prati nel dating show di Maria De Filippi.

Pamela Prati tronista di Uomini e Donne? La voce si sta diffondendo sempre di più negli ultimi giorni. L’ex soubrette del Bagaglino, reduce da una stagione televisiva che l’ha vista protagonista del gossip con il caso del finto matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone, potrebbe essere la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. A fare chiarezza su queste voci ci ha pensato Raffaella Mennoia, storica autrice del programma di Maria De Filippi. Mennoia ha pubblicato sulle Stories di Instagram un video in cui, senza citare direttamente Pamela Prati, parla di un suo possibile arrivo sul trono di Uomini e Donne, smentendo di fatto i rumors. “Ehilà, mi state scrivendo in moltissimi per smentire una notizia apparsa nelle ultime ore – ha spiegato la redattrice dello show -. Ma: gli asini volano?”.

Pamela Prati, che per settimane è rimasta lontano dal clamore mediatico, ha deciso di riaprire il suo profilo Instagram e nelle Stories sta pubblicando video e foto che raccontano la sua estate. Almeno per ora, il suo futuro non sarà dunque a Uomini e Donne, nella cui “galassia” è recentemente approdata un’altra ex soubrette del Bagaglino, spesso considerata sua rivale.

Quella Valeria Marini che “Queen Mary” ha fortemente voluto nelle vesti di “party planner” per le feste all’interno del castello di Tor Crescenza, in occasione delle prime scelte del trono classico nella scorsa stagione di Uomini e donne.