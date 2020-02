Uomini e Donne, over. Giorgio Manetti in un’intervista torna a parlare di Gemma Galgani e della sua esperienza nel programma.

Arrivano le ultime news riguardo il trono over di Uomini e Donne over. Ritorna a parlare Giorgio Manetti, storico ex di Gemma Galgani e protagonista per lungo tempo del dating show di Canale 5.

Il gabbiano, come era soprannominato, torna a parlare proprio della sua esperienza in trasmissione e delle motivazioni che lo hanno portato a lasciare. Inoltre l’ex cavaliere attacca Gemma Galgani.

Gemma è ancora lì, da dieci anni”, dichiara Giorgio Manetti, criticando la sua ex del trono over.

Giorgio Manetti ha rilasciato una nuova intervista a “Nuovo Tv”. In quest’intervista l’ex cavaliere torna sul suo periodo al trono over, tra il rapporto con Gemmma Galgani e le motivazioni che lo hanno portato a lasciare.

“Io sono felice con la mia compagna, invece Gemmaè ancora lì, da dieci anni, a cercare l’amore” dichiara il gabbiano. “È difficile pensare che una persona che sia a Uomini e Donne over da tanto tempo possa ancora dire: “Sto cercando l’amore”.

Giorgio poi rincara la dose: “Ma – dico io – ti conosce tutta Italia, non c’è bisogno di stare lì se cerchi davvero l’amore. Penso che ci voglia un po’ di coerenza, sia da parte di Gemma sia di altre persone che stanno lì in cerca del personaggio. Se non hai le qualità è inutile stare in tv raccontare storie varie. La gente non è stupida”

In chiusura le motivazioni che lo hanno portato lontano dal trono over: “Maria De Filippi mi ha concesso sempre molto spazio, ho potuto dimostrare qual è la mia vera personalità.”

“Ma a un certo punto ho sentito il bisogno di dire basta, non ero più a mio agio. Non riuscivo più a esprimermi, a farmi capire, non soltanto dal pubblico in studio. Anche il pubblico a casa percepiva cose di me che non erano vere. Allora ho scelto di camminare per le mia strada, per le mie gambe, lontano dalle telecamere”

