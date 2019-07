Uomini e Donne, news: Riccardo fa una dedica a Ida

Uomini e Donne, news. Sulle pagine del magazine ufficiale viene intervistato Riccardo Guarnieri che fa una dedica a Ida.

Uomini e Donne news sta per tornare, ricordiamo infatti che le prime registrazioni sono previste per fine agosto, e non da solo. Infatti tornerà una delle coppie tra le più amate e tormentante del trono over del dating show di Canale 5.

Stiamo ovviamente parlando di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che hanno messo la parola fine alla loro storia alla fine dell’ultima stagione del programma. Ma sarà davvero così? Riccardo infatti ha appena ammesso di pensare ancora molto a Ida.

Riccardo pensa ancora a Ida. E’ per ammissione dello stesso Guarnieri, che in un’intervista al magazine ufficiale ammette che spesso si trova a pensare alla sua ex. Le ha voluto bene ma sa che la loro storia è finita e ora dovrà andare avanti nella ricerca a Uomini e Donne news.

“Una storia come quella che ho avuto con Ida io davvero non l’ho mai vissuta. Anche i miei cari si sono accorti di quanto fossi preso da lei già da quando ci vedevano da casa. Lei è stata davvero unica per me, la penso ancora, nonostante ad oggi sono convinto che sia finita.” Dice Riccardo, alimentando le speranze dei fan di rivederli insieme.

Nel frattempo Ida, da parte sua, è tornata a sorridere. Abbiamo visto insieme come si sia circondata dagli affetti più cari, dal figlio alla migliore amica Gemma Galgani, per superare la fine della loro storia.

La Platano infatti ha recentemente dichiarato: “La sofferenza che ho provato per la conclusione della nostra storia è stata tanta, è stato difficile riprendermi […] Il mio grande errore di questi mesi è stato quello di mettere un attimino da parte mio figlio. Ho sbagliato. Non c’ero più con la testa. Avevo bisogno di essere aiutata e, infatti, mi sono fatta aiutare psicologicamente“.