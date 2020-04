Uomini e Donne, news: lite social tra Armando e Veronica

Uomini e Donne, news. Nuova lite tra Armando Incarnato e Veronica, scatenata da una frecciatina della dama su Instagram.

Arrivano le ultime news sui protagonisti principali del trono over di Uomini e Donne. Oggi torniamo a parlare dell’ex coppia composta da Armando Incarnato e Veronica, vista la lite di cui i due sono stati protagonisti.

Cavaliere e dama, infatti, si sono lanciati frecciatine tramite i propri account social, vista l’impossibilità di parlare faccia a faccia negli studi televisivi del programma. Dopo la separazione i due non riescono proprio a fare pace.

Armando inoltre spiega come una sua eventuale moglie deve convivere con il suo amore per la moto.

Armando Incarnato e Veronica continuano a litigare. I due, che si sono frequentati a lungo durante il trono over di Uomini e Donne, si sono lasciati ormai da qualche tempo. I due, però, da quel momento non hanno mai smesso di litigare.

Anzi. Nel periodo immediatamente precedente la chiusura del programma a causa del Covid 19 era dovuta intervenire addirittura Maria De Filippi. La presentatrice era stanca dei toni e dei modi dei continui attacchi di Armando alla sua ex.

Ora, non avendo a disposizione gli studi televisivi, i due hanno iniziato a litigare a distanza tramite i propri account social. La prima è stata Veronica che gli ha mandato una frecciatina mentre rispondeva alle domande dei suoi fan nelle storie Instagram.

Le hanno chiesto se avesse dei rimpianti e in un primo momento la dama aveva negato. Poi è tornata sulle sue parole spiegando di rimpiangere tempo e spazio nella sua vita dedicato a persone che non lo meritavano.

In molti hanno coltro in queste parole una accusa diretta ad Armando. Lo stesso cavaliere ha interpretato così le sue parole e ha risposto dicendo che a parlare troppo si finisce per smascherarsi, sottintendendo che la dama non si è mostrata per quello che è.

Inoltre Armando ha proseguito parlando della donne che sposerà. L’uomo ha parlato in astratto, non avendo in previsione di sposarsi a breve. Comunque, dicevamo, la donna che lo sposerà non deve intromettersi nelle sue passioni.

La prima e la più grande delle quali è la moto. Il cavaliere ama la moto, è l’unica cosa che porterà sempre con sé, l’unica cosa che proteggerà, alla quale non vorrà mai rinunciare per nessuno amore al mondo.

