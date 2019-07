Uomini e Donne, news: Giulio nega l'avvicinamento a Giulia

Uomini e Donne, news. Giulio Raselli smentisce le voci di un ritorno di fiamma tra lui e Giulia Cavaglià sul suo profilo Instagram.

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne. Giulio Raselli infatti nega il ritorno di fiamma con Giulia Cavaglià ipotizzato dai fan stessi negli ultimi giorni. Sin dal principio molti fan avevano pensato che la scelta giusta tra lui e Manuel Galiano fosse proprio Giulio.

Per questo dopo la clamorosa rottura tra Manuel e Giulia, dopo poche settimane dalla fine del programma, aveva riacceso la speranza. A questo si aggiungono due video pubblicati dai due ragazzi che avevano fatto nascere delle voci di un ritorno di fiamma.

“Mi auguro tutti voi facciate è quella di non essere mai la seconda scelta di qualcuno” dice Giulio nelle Instagram Stories.

Partiamo dal principio. Alla fine del suo percorso come tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià doveva scegliere tra Manuel Galiano e Giulio Raselli. Andando contro il parere dei fan la ragazza aveva scelto Manuel. Scelta che si è dimostrata infelice.

Infatti i due ragazzi si sono lasciati poche settimane dopo la scelta, lasciando nei fan molti dubbi sul loro rapporto. Manuel si è molto arrabbiato della reazione di Giulia, che ha detto che il ragazzo si è dimostrato diverso nella vita di tutti i giorni.

In seguito sia Giulio che Giulia hanno pubblicato dei video, nei propri profili social, che li ritraevano in auto con degli interni molto simili. Tra i fan è stato ipotizzato che l’auto poteva essere la stessa e aggiungendo che i due non abitano lontano il conto è presto fatto.

Sono quindi iniziate a circolare voci di un loro possibile quanto clamoroso ritorno di fiamma. Ma lo stesso Giulio ha spiegato che le cose non possono essere più lontane dalla realtà. Tra i due non c’è possibilità di un ritorno di fiamma.

“Non è per fare il filosofo, perché non lo sono, ma una cosa che posso assicurarvi e che mi auguro tutti voi facciate è quella di non essere mai la seconda scelta di qualcuno”. Questo il messaggio lasciato ai fan da Giulio nelle sue Instagram Stories.