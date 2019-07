Uomini e Donne, news. Gemma Galgani e Giorgio Manetti protti a debuttare come giudici de “La Pupa e il Secchione”.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti tornano al centro dell’attenzione. Questa volta non si tratta di vicende legate a Uomini e Donne news, ma di ben altro. Pare infatti che i due prenderanno parte a un nuovo programma di Mediaset.

La notizia che gira in rete in queste ore vede Giorgio e Gemma giudici de “La Pupa e il Secchione”, che a settembre dovrebbe ritornare dopo 10 anni dall’ultima edizione, la seconda. La coppia però non lascerà il programma di Maria De Filippi.

La partecipazione al nuovo programma non pregiudicherà la presenza di Gemma al trono over, dove prenderà regolarmente il suo posto.

La coppia composta da Gemma Galgani e Giorgi Manetti è una delle più amate e chiacchierate del trono over di Uomini e Donne. I due hanno allietato il pubblico con le loro vicende, fino a quando, dopo un lungo tira e molla, i due si sono definitivamente separati.

Ora pare che la coppia dovrebbe tornare assieme come nuovi giudici de “La Pupa e il Secchione”, dove un gruppo di nerd se la vedrà con delle ragazze bellissime. Il programma sarà condotto da Paolo Ruffini e prevede una giuria diversa a ogni puntata. Ovviamente non mancheranno momenti in cui verrà ricordato il passato della coppia.

La partecipazione al nuovo programma non pregiudicherà la partecipazione di Gemma a Uomini e Donne news. Forse vedremo anche Giorgio tornare al trono over, come sembra molto probabile nelle ultime ore.