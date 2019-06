Uomini e Donne news. Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono in crisi? Gli indizi social confermano una loro separazione.

Sono passati pochi mesi da quando Arianna Cirrincione ha detto si alla scelta di Andrea Cerioli. In questi mesi la coppia formatasi a Uomini e Donne era sembrata più solida che mai, come testimoniato dal fatto che i due sembravano inseparabili.

In particolare i social della coppia erano pieni di scatti rubati dalla loro vita quotidiana, vita vissuta sempre insieme. Almeno questo fino a poco tempo fa, quando dai social non sono più apparse foto insieme.

I fan temono che tra Andrea e Arianna ci sia una forte crisi. Sarà davvero così?

Sembra che sia tempo di crisi per Andrea Cerioli e la sua scelta, Arianna Cirrincione. I due, conosciutisi negli studi di Uomini e Donne, da qualche tempo non pubblicano sui social scatti insieme. Questo è bastato ai fan per temere il peggio.

La motivazione sta nel fatto che fino a qualche tempo fa i due erano inseparabili e i loro social erano pieni di foto, stories su Instagram, video dei due insieme. Questo fino alla fuga romantica nel Sirolo, dopo la quale qualcosa è cambiato.

I due ragazzi, prima inseparabili, ora sono distanti anni luce. Andrea si trova a Milano Marittima, ad un evento al Papete Beach. Arianna invece è altrove con un’amica. Possibile che i due stiano attraversando un periodo di crisi?

Per avere conferma di questa ipotesi bisognerà attendere i prossimi sviluppi. E’ sempre possibile che i due ragazzi abbiano deciso di separarsi per un po’ per esigenze familiari o lavorative, non sarebbe la prima volta per le coppie di Uomini e Donne.