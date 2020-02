Uomini e Donne, news: annullati casting a Bologna

Uomini e Donne, news. Dopo l’emergenza Coronavirus degli ultimi giorni, la produzione del dating show di Maria De Filippi comunica che sono stati ufficialmente annullati i casting a Bologna.

Arrivano le ultime novità per quanto riguarda Uomini e Donne news. La redazione del programma ha diramato un annuncio ufficiale in cui annulla i casting del prossimo 4 marzo a causa dell’emergenza che ha colpito il nostro paese.

In queste ore sono tanti i programmi che stanno stabilendo delle misure straordinarie per lo stesso motivo. Tra i programmi di Mediaset ricordiamo che “Le Iene”, “Live non è la D’Urso” e molti altri in questo momento registreranno senza pubblico in sala.

“La data del casting Trono Classico […] è stata annullata”, è l’annuncio che appare sull’Instagram ufficiale del programma.

