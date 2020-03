Uomini e Donne: Maria taglia Tina Cipollari in montaggio

Uomini e Donne, Maria De Filippi ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” dichiara che spesso in montaggio deve tagliare Tina Cipollari perchè esagera.

Arrivano le ultime news sul Uomini e Donne, dating show di Canale 5. Oggi le ultimissime arrivano direttamente da Maria De Filippi. La conduttrice è stata infatti ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”.

Tra i tanti temi trattati durante l’intervista ovviamente ci sono i programmi che la De Filippi conduce, in particolare Uomini e Donne. A questo proposito Maria rivela che spesso è costretta a tagliare le parti di Tina Cipollari in montaggio.

“Prego Tina di non esagerare perché poi altrimenti devo fare diversi tagli” dichiara a Uomini e Donne Maria De Filippi.

Maria De Filippi è stata intervistata da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. La popolare conduttrice si sofferma sui retroscena di alcuni dei suoi show più popolari, tra cui ovviamente Uomini e Donne, show di punta di Canale 5.

In particolare Maria parla di Tina Cipollari. L’esuberante opinionista ha sempre molto spazio all’interno dei due troni del programma, potendo portare avanti le iniziative più astruse. Spesso, però, la donna esagera, costringendo al taglio di alcune sue scene.

“La gente pensa che a volte ci sia un copione a ‘Uomini e Donne’. Pensa che non solo non c’è un copione, ma dico di più, io registro tre puntate in un pomeriggio di quel programma, la cosa è abbastanza lunga. Sono 64 minuti per tre. A volte prego Tina di non esagerare perché poi altrimenti devo fare diversi tagli”.

La conduttrice rivela anche di aver trovato una strategia alternativa per contenere Tina. Insieme al microfonista infatti, hanno deciso di abbassarle il microfono nei casi in cui la donna faccia perdere troppo tempo.

“Adesso ho trovato una soluzione, che è quella di dirle che se esagera le abbasso il microfono. E sono d’accordo con il microfonista, perché a volte mi faceva stare in studio molto più tempo del necessario”.

