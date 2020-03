Uomini e Donne, Maria De Filippi ha sospeso il programma

Uomini e Donne, Maria De Filippi con una decisione a sorpresa ha sospeso, in anticipo, tutte le registrazioni della trasmissione.

‘Uomini e Donne’ è ufficialmente sospeso. La decisione arriva da Maria De Filippi in persona, che ha deciso di sospendere la trasmissione una settimana in anticipo rispetto quanto era stato precedentemente dichiarato da Mediaset.

Infatti il dating show di Canale 5 era già stato sospeso nelle registrazioni a causa del decreto ministeriale contro il Coronavirus. Però c’era ancora materiale girato che avrebbe permesso la trasmissione almeno fino a lunedì 23 marzo.

Poi qualcosa è cambiato. Lunedì scorso doveva andare in onda l’ultima parte della registrazione del trono over, che avrebbe poi lasciato spazio a quello classico. Invece la trasmissione è stata prima rimandata a ieri, poi del tutto cancellata.

Cosa sia effettivamente successo non lo sappiamo. Qualcuno ha ipotizzato che la decisione della De Filippi di sospendere il programma sia per sostenere Paolo Bonolis e il suo Avanti un altro, trasmissione sospesa da Mediaset nonostante ci fossero altre puntate inedite.

Un barlume di speranza però accompagna i fan del programma. Pare infatti che le puntate dei due troni ancora inedite potrebbero essere caricate sulla piattaforma WittyTv, che abitualmente si occupa dei programmi di Maria De Filippi.

Purtroppo anche di questa notizia non c’è ancora l’ufficialità e le puntate sul sito ancora non ci sono. Non ci resta che attendere speranzosi.

