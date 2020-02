Uomini e Donne, Maria De Filippi parla delle difficoltà delle registrazioni dei due troni dell’ultimo periodo: “Sono state un inferno. Abbiamo avuto molte difficoltà”.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne Maria De Filippi rivela alcuni retroscena. Da poco c’è stata la conferenza stampa ufficiale di Amici 19, in preparazione del serale del programma. In quell’occasione Maria De Filippi ha dedicato una parte dell’intervista anche al dating show di Canale 5.

La conduttrice ha spiegato come nell’ultimo periodo ci siano state difficoltà di tutti i tipi per il programma. A partire da problemi personali di Tina, passando per le difficoltà delle registrazioni fino all’organizzazione della messa in onda delle puntate.

Uomini e Donne, Maria De Filippi definisce l’ultimo periodo di registrazioni come “un inferno”.

Nel corso della conferenza stampa di Amici 19, Maria De Filippi è intervenuta a proposito di Uomini e Donne. Maria ha spiegato che nell’ultimo periodo ci sono state parecchie difficoltà, sopratutto per quanto riguarda le registrazioni.

“Anche per un problema personale di Tina le registrazioni di Uomini e Donne sono state un inferno” spiega Maria De Filippi. La conduttrice chiude dicendo che però il peggio è ormai passato e le difficoltà dovrebbero essere finite.

Passando invece al futuro, e quindi alle registrazioni, scopriamo che il trono classico non verrà registrato a breve. La motivazione è che il materiale registrato non è stato ancora trasmesso tutto, quindi non c’è bisogno di avere fretta.

Per quanto riguarda invece il trono over, sono state trasmesse quasi tutte le puntate registrate. E’ quindi necessario continuare a registrare per poter avere il materiale da mandare in onda.

Ricordiamo che questa disparità è anche dovuta al fatto che nell’ultimo periodo è stato dato più spazio al trono over, consumando quindi più velocemente le ore registrate. A questa situazione ha anche contribuito la crisi degli ascolti del trono classico.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.