Uomini e donne la scelta: Luigi Mastroianni ha scelto Irene Capuano. La corteggiatrice romana: “Ho una voglia pazza di viverti”.

Gran finale ieri sera, venerdì 1 marzo, per la terza e ultima puntata di Uomini e donne – La scelta, che ha visto protagonisti Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

Come riporta “Blastingnews”, Luigi ha deciso di continuare a frequentare Irene Capuano, la giovane corteggiatrice romana che era riuscita ad attirare il suo interesse fin dall’inizio dell’edizione 2018/19 del dating show. La puntata non si era aperta nel migliore dei modi per Irene, delusa per il comportamento tenuto da Luigi Mastroianni con Valentina Galli (l’altra “contendente”). La giovane romana ha espresso senza mezzi termini le sue critiche verso il tronista, che per breve tempo ha persino valutato la possibilità di scegliere proprio la Galli (come ammesso nel colloquio con l’amico Giordano Mazzocchi).

La scelta di Luigi è Irene! Via con la pioggia di ❤️ per questa nuova coppia! 😉#UominieDonne #LaScelta pic.twitter.com/OURJoczxrV — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 1, 2019

Alla fine Luigi ha però dato ascolto al cuore, pur consapevole che i litigi potrebbero diventare una costante nel rapporto con Irene. Dopo la decisione presa da Luigi Mastroianni, Irene Capuano ha deciso di presentarsi al castello medievale per dare la sua risposta affermativa, correndo tra le braccia del tronista per un lungo bacio, suggellato dalla caduta di petali rossi. Così si è espressa la 21enne romana sul fidanzamento con Luigi Mastroianni: “Controllerò di più il mio istinto prima di partire in quinta, perché ho una voglia pazza di viverti“.

Uomini e donne la scelta: Sonia Pattarino ha conquistato il cuore di Ivan Gonzalez

Ma ieri sera c’è stata anche la scelta del tronista spagnolo Ivan Gonzalez, il quale ha iniziato un nuovo rapporto con Sonia Pattarino. È lei, infatti, la ragazza scelta da Ivan come la sua nuova fidanzata: la risposta della corteggiatrice è stata positiva. Non sono però mancati i colpi di scena.

È nata una nuova coppia! VAMOS con i ❤️ per Ivan e Sonia! 😉 #UominieDonne #LaScelta pic.twitter.com/ekSYNmaqGu — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 1, 2019

Come riportato da “Isaechia”, nonostante Ivan fosse consapevole di aver trascurato Sonia per riconquistare Natalia, una volta in villa ha scelto di trascorrere i primi momenti proprio con quest’ultima, spiegandole che, quando stava rischiando di perderla, aveva pensieri solo per lei.

Ciò ha fatto infuriare Sonia, che non le ha mandate a dire al tronista e gli ha urlato contro che non vedeva il senso della sua presenza in villa, dato che la preferenza dell’iberico era palese a tutti. Ivan inizialmente ha reagito male, non sentendosi capito, ma poco dopo si è pentito della sua reazione e ha chiarito con la sarda. Determinante per la scelta del tronista è stata la visita di Andrea a Natalia.

I due sono apparsi vicini e complici e si sono abbracciati teneramente, tanto che lo stesso spagnolo ha avuto finalmente le idee chiare e ha chiesto di vedere la bella lombarda. Vedendola tanto presa, Ivan l’ha lasciata libera di vivere la sua conoscenza con Zelletta, e le ha augurato ogni bene.

Subito dopo ha incontrato Sonia, comunicandole di volerla scegliere e di non voler più complicarsi la vita con donne difficili e dicendosi pronto a vivere un amore puro e maturo lontano dalle telecamere.