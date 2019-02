Uomini e donne gossip: dopo le recenti polemiche, Sara Affi Fella avrebbe un nuovo fidanzato.

Dopo un periodo di silenzio in seguito ai vari gossip che la riguardavano, Sara Affi Fella, ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne, è tornata a far parlare di sé.

Come riporta “Kontrokultura, dopo lo scandalo legato al suo fidanzato Nicola Panico e la cancellazione da Instagram, la ex tronista campana è decisa a cambiare pagina. Più volte, Sara si è pentita di aver preso in giro lo staff del Trono classico e anche la stessa Maria De Filippi. Da un paio di mesi si è riaperto un profilo e a poco a poco sta riacquistando la fiducia dei suoi vecchi seguaci, i quali hanno chiesto a Sara cosa ne è rimasto di quella giovane che sei mesi fa ha raccontato una serie di bugie. La diretta interessata ha risposto così: “Oggi sono una persona migliore. Mi pento delle mie decisioni sbagliate. Ho sbagliato tanto, forse troppo”. Se Sara Affi Fella potesse tornare indietro non rifarebbe le stesse cose, esclamando: “A Sà non fa str…..e!”.

A quanto pare, al suo fianco ci sarebbe un’altra persona, che si chiamerebbe Francesco e anche lui, come gli ex Nicola Panico e Vittorio Parigini, pare sia un calciatore.

I fan a questo punto si fanno la domanda: Maria De Filippi e soprattutto l’autrice di U&D Raffaella Mennoia l’avranno perdonata dopo le tante bugie?