Uomini e Donne, news: nuovo look per Ida Platano

Uomini e Donne, Ida Platano torna a far parlare di se con un cambio di look: spunta infatti un selfie con nuovo taglio e nuovo colore.

Ida Platano torna a far parlare di se, ma non per Uomini e Donne. La donna infatti ha effettuato l’ennesimo cambio di look, dopo che le treccine sfoggiate qualche giorno fa avevano raccolto molti commenti negativi.

La Platano ha infatti postato sui suoi canali social un selfie in cui sfoggia il nuovo taglio e il nuovo colore. L’ex dama ha infatti accorciato di molto il taglio, con i capelli che le arrivano alle spalle, e ha cambiato il suo castano naturale in biondo.

In attesa del ritorno a Uomini e Donne, Ida intrattiene i fan con gli aggiornamenti della sua vita quotidiana.

Ida Platano ha cambiato per l’ennesima volta. L’ex dama torna a far parlare di se dopo la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne, nella quale aveva deciso di chiudere definitivamente con il fidanzato storico Riccardo Guarnieri.

Ricordiamo infatti che i due, separatisi dopo Temptation Island, erano tornati a Uomini e Donne per trovare l’amore. Missione incompiuta per entrambi, con in mezzo anche più di un tentativo di tornare assieme.

Chiusa quella porta Ida si è data agli affetti che ancora la circondano, come ad esempio il figlio, oppure le amicizie. Una delle migliori amiche è un volto noto di Uomini e Donne. Si tratta infatti di Gemma Galgani, colonna portante del trono over da ormai molti anni.

Le due donne passano molto tempo assieme in attesa del ritorno del dating show a settembre. Nel frattempo vediamo come Ida ha cambiato il suo look. Negli scorsi giorni la donna aveva sfoggiato delle treccine che non avevano riscosso molto successo.

Oggi invece vediamo come la donna ha rivoluzionato completamente il proprio look: un taglio di capelli più corto e il cambio di colore in un biondo brillante.