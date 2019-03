Uomini e donne: Andrea Dal Corso (che ha detto “no” alla scelta di Teresa) smentisce alcune illazioni sul suo conto, mentre Antonio Moriconi è ancora single.

Dopo il clamoroso esito della scelta di Teresa Langella, i suoi ex corteggiatori ad Uomini e donne, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, continuano a far parlare di sé.

In un primo momento sembrava che Andrea e Teresa fossero disposti a concedersi una nuova opportunità, ma il loro riavvicinamento è stato smentito nella registrazione del Trono Classico, durante la quale ex tronista e corteggiatore hanno confessato di essere troppo diversi per diventare una coppia.

Uomini e donne gossip, Andrea Dal Corso: “Non vado a escort, né a trans”

Andrea Dal Corso ha però deciso di intervenire sui social per smentire alcune illazioni di Guendalina Rodriguez. Come riporta “Blastingnews”, quest’ultima ha rivelato di essere sua amica e si è detta certa che lui non sia etero. Lo stesso Dal Corso, però, ha detto di non conoscere la Rodriguez e di averla incontrata in un locale dove lei gli ha chiesto di fare una foto insieme: “Quella è stata la prima volta che la vedevo in vista mia, dopo la foto che mi ha chiesto lei me ne sono andato e non ho più avuto a che fare con quella persona, non vado a escort, non ne ho bisogno né tanto meno a transessuali“.

Tale post, inizialmente pubblicato su Instagram, è stato però cancellato subito dall’ex corteggiatore anche se lo screenshot ha cominciato a rimbalzare in diverse testate di gossip.

Uomini e donne gossip: Antonio Moriconi non è fidanzato

Dall’altro lato, dopo Uomini e donne la scelta, Antonio Moriconi non ha fatto polemiche ed è tornato al suo lavoro di maestro di sci. Sono tuttavia rimbalzate alcune voci per cui si sarebbe fidanzato, tanto da essere stato avvistato mano nella mano con un ragazza bionda per le vie di Napoli. Una tesi smentita dall’ex corteggiatore su Instagram, dove non rinnega i sentimenti provati per Teresa Langella: “Tutte le persone con cui abbiamo passato un periodo seppure corto della nostra vita fanno parte di quello che siamo oggi nel bene e nel male. Non mi rimangio niente di quello che ho fatto“.