Anticipazioni puntata lunedì 7 ottobre Uomini e donne trono over: Ida Platano bacia Armando (lasciando Riccardo senza parole). Gemma contro Jean Pierre.

Ida Platano sarà al centro della puntata di oggi, lunedì 7 ottobre (ore 14.45, Canale 5), del trono over di Uomini e donne. La dama sembra essere disposta a dimenticare definitivamente il suo ex Riccardo Guarnieri, a tal punto da ripartire da Armando Incarnato, cavaliere “nemico” proprio di Guarnieri. Ida e Armando usciranno insieme e si scambieranno anche un bacio, lasciando letteralmente di stucco proprio Riccardo Guarnieri, a dir poco amareggiato per l’accaduto.

Si tratta infatti di un vero e proprio colpo di scena, visto che solo qualche giorno fa lo stesso Riccardo aveva nuovamente dichiarato il suo amore per Ida con una lettera.

Uomini e donne, anticipazioni trono over: Gemma scoppia in lacrime per Jean Pierre

Quando si parla di trono over a Uomini e donne, non può mancare una nuova puntata delle vicende sentimentali della superstar Gemma Galgani. La dama torinese del dating show di Maria De Filippi scoppierà in lacrime al cospetto di Jean Pierre.

Quest’ultimo, meravigliato, le chiederà il perché di tale situazione. Quando chiede cosa ha fatto, ecco che Gemma ribatterà dicendo a sua volta: “A te non viene in mente niente? Nessuna motivazione sul perché io stia così“.