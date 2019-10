Uomini e Donne, anticipazioni: Veronica sceglie Alessandro

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Veronica messa di fronte ad un bivio decide di dichiararsi ad Alessandro.

Grande fermento nell’ultima puntata di Uomini e Donne anticipazioni di questa settimana. Abbiamo visto infatti la prima puntata senza Sara Tozzi, dopo che la ragazza ha lasciato il programma. Vi ricordiamo che non è stata ancora annunciato il nome della sua sostituta.

Nella puntata dell’11 ottobre la protagonista sarà Veronica. La ragazza era stata scelta sia da Alessandro che da Giulio, con il secondo molto infastidito dalla cosa. Nella puntata scopriremo che alla fine la ragazza ha scelto Alessandro.

Uomini e donne anticipazioni. Dopo aver riflettuto per una settimana, Veronica è pronta per affrontare la sua decisione.

La puntata si apre con l’annuncio di Sara Tozzi di voler lasciare il programma perchè troppo presa dal suo ex. Si passa quindi ai tronisti rimasti, dando grande attenzione a Veronica. Ripercorriamo brevemente la sua storia recente.

Scelta sia da Alessandro che da Giulio per un’esterna, la ragazza è ancora indecisa su chi dei due scegliere. Giulio in particolare mostra impazienza, in quanto è molto infastidito dalla sua indecisione. Lo abbiamo visto anche lasciare l’esterna quando ha saputo che Veronica era uscita anche con l’altro tronista.

Dopo una serie di tentennamenti Veronica prende la sua decisione: si confessa ad Alessandro Zarino. Il ragazzo non è molto contento di aver dovuto fare pressioni per ricevere questa dichiarazione e dichiara di non fidarsi del tutto.

Si passa poi alla visione delle altre esterne dei due tronisti. Quindi vediamo le altre corteggiatrici punzecchiarsi tra di loro: chi è offesa per il trattamento ricevuto dalle altre, chi si lamenta di avere poche attenzioni.

Su queste immagini si conclude la puntata di Uomini e Donne anticipazioni. La prossima settimana scopriremo finalmente il nome della sostituta di Sara Tozzi?