Anticipazioni Uomini e donne trono classico: Teresa Langella e Andrea Dal Corso in studio. Andrea Zelletta pronto per la scelta?

Le anticipazioni del trono classico di Uomini e donne svelano che alla registrazione di oggi, lunedì 29 aprile, non ci saranno solo i tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, ma anche due ospiti d’eccezione: Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo l’iniziale “no” di Andrea, ora i due fanno coppia fissa e sono di ritorno dalla loro prima vacanza. Per quanto riguarda gli attuali tronisti, sembra invece vicina la scelta di Andrea Zelletta. Come riportato da “Il Sussidiario”, sembra che il primo della lista a dover dire la sua e presentarsi alla festa al castello (se confermata) sarà proprio il tronista pugliese. Tra le “favorite” di Andrea ci sarebbe la corteggiatrice Klaudia Poznanska.

Uomini e donne trono classico, Klaudia si sfoga su Instagram: “Amo la mia spontaneità”

La corteggiatrice del trono classico è arrivata nello studio di Uomini e donne sin dall’inizio del percorso del tronista pugliese e, ad oggi, nonostante i vari alti e bassi, ha buone possibilità di essere scelta. Secondo alcuni utenti dei social, tuttavia, Klaudia, continuerebbe a screditare le altre corteggiatrici. Di fronte a tali critiche, la giovane si è sfogata su Instagram. “La cosa che più amo di me è la mia spontaneità. Fare tutto ciò che sento senza aver timore di essere giudicata perché so che quello che faccio è giusto per me. Fare la spia? Nah, semplicemente qualsiasi cosa che noto di “strano” la dico”.

La corteggiatrice ribadisce infine che, nonostante tutto, non cambierà il suo modo di essere: “Leggere commenti a dir poco schifosi solo perché magari sto andando avanti, non mi farà rinunciare al mio percorso”.