Uomini e Donne, trono classico: Giulia ha il suo primo bacio

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mentre Alessandro e Giulio litigano per le dame, Giulia da il primo bacio.

Arrivano le ultime anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne trono classico. In questa puntata i protagonisti saranno i 3 tronisti rimasti, ricordiamo infatti che Sara ha lasciato il programma poco tempo fa.

In questa puntata assisteremo al primo bacio di Giulia Quattrciocche con Daniele, mentre Alessandro Zarino e Giulio Raselli litigheranno a causa delle ragazze che li corteggiano entrambi allo stesso tempo.

Tra le corteggiatrici eliminate nella puntata ricordiamo Giovanna e Agnese.

La puntata di Uomini e Donne si apre con Maria De Filippi che mostra un video di Giulia e Alessandro che dopo la scorsa puntata hanno litigato nei camerini. Tornati in studio piovono le critiche per il corteggiatore, sopratutto da Giulio, che lo accusa di non essere riuscito a dare delle conferme alla ragazza.

Vediamo poi l’esterna della tronista con Daniele a Castel Gandolfo. Le cose tra i due vanno molto bene e la serata si chiude con un bacio. Prende la parola Cristiano, che spiega come secondo lui il bacio sia un tentativo di Giulia di suscitare una reazione in lui e Alessandro.

Dopo queste parole è scoppiato il caos in studio. Ripreso il controllo, si è passati poi a Giulio. Il tronista ha tentato di convincere Veronica a cambiare la sua decisione di corteggiare solo Alessandro.

La ragazza alla fine cede e dice che si è dichiarata solo per la forte pressione che sentiva. Alessandro allora si è molto risentito e ha iniziato un’accesa discussione con Giulio mentre la Burchielli lo accusava di non averla portata in esterna in settimana.

Si passa poi all’esterna di Giulio con Giovanna: il ragazzo si è molto offeso che la corteggiatrice non lo ha avvisato che era uscita anche con Alessandro. Per questo ha abbandonato l’esterna e ha poi eliminato la ragazza durante la puntata, complice anche la sua apparente intesa con l’altro tronista. Insieme a lei viene eliminata anche Agnese.