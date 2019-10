Uomini e Donne, anticipazioni: Giulia pronta alla scelta?

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nella registrazione del 24 ottobre Giulia potrebbe fare la sua scelta?

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Nella giornata di ieri, 24 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del programma di Canale 5. In questa puntata, una delle ultime della stagione, vedremo i tronisti in difficoltà.

Infatti la puntata, che andrà in onda tra un mese e mezzo, dovrebbe sancire lo spartiacque che porterà i tronisti a chiudere il loro percorso. Ma sarà davvero cosi? Scopriamolo assieme.

Dalle anticipazioni trapela che la più vicina alla scelta è l’unica tronista donna rimasta, Giulia Quattrociocche.

Ad aggiungere altro carico alla puntata, ricordiamo che non sappiamo ancora come la trasmissione condotta da Maria De Filippi si regolerà per quanto riguarda le festività. Comunque fatto sta che la situazione dei tronisti è lontana dalla chiusura del cerchio.

Questo vale sicuramente per Giulio Raselli e Alessandro Zarino. I due tronisti infatti sono rimasti entrambi ammaliati da Veronica e nessuno dei due vuole mollare la presa. Vediamo infatti che Giulio, nonostante il rifiuto ricevuto, continua a starle vicino.

Migliore è la posizione di Alessandro con la ragazza, ma il tronista è ancora molto indeciso tra le sue 3 corteggiatrici. Addirittura Gianni Sperti accusa i due ragazzi di corteggiare Veronica come se fosse lei la tronista e non loro.

Diversa invece è la situazione per Giulia Quattrociocche, che pare più vicina degli altri due tronisti alla scelta. Purtroppo le anticipazioni di oggi non ci fanno sapere altro a riguardo, rimandando alla prossima puntata ulteriori approfondimenti.