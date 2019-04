Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Dopo il litigio con Giulia nell’ultima puntata, Flavio lascia il programma.

Arrivano le nuove anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. In studio nell’ultima puntata abbiamo visto un acceso litigio tra Giulia Cavaglià e il suo corteggiatore Flavio. Il motivo della discussione è il presunto fidanzamento nascosto dal ragazzo.

Flavio sarebbe infatti fidanzato con Valentina Galli, ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni. Al tempo già circolavano alcune indiscrezioni in tal senso, ma Luigi decise di dare fiducia alla sua corteggiatrice. Cosa che invece Giulia non ha voluto fare.

Dopo la puntata è arrivata anche la risposta di Valentina Galli alle accuse mosse a lei e a Flavio durante la trasmissione.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne Giulia ha accusato Flavio di avere una relazione con una donna al di fuori del programma. La tronista non si è limitata solo ad accennare alla donna, ma ha fatto nome e cognome, trattandosi di una vecchia conoscenza.

La donna in questione è infatti, a detta di Giulia, Valentina Galli, ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni. Non è la prima volta che girano queste voci di un presunto rapporto tra Flavio e Valentina: era infatti già successo quando lei era nel programma.

Nonostante tutto Flavio ha mantenuto il punto, tanto da litigare con Giulia. E’ inoltre notizia delle ultime ore che il corteggiatore ha deciso di interrompere la sua esperienza nel programma di Canale 5.

Inoltre dopo la puntata la stessa Valentina ha deciso di rispondere alle accuse di Giulia e dei fans di Uomini e Donne. Tramite il proprio profilo Instagram la ragazza ha infatti fatto sapere che: “Sono stufa delle calunnie gratuite da parte di persone che non sanno niente e si permettono di giudicare senza capire i danni che fanno dando fiato alla bocca“