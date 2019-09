Uomini e Donne, anticipazioni: arrivano le scuse di Javier

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nell’ultima registrazione arrivano le scuse e le spiegazioni di Javier Martinez.

Arrivano le news della quarta puntata del trono classico di Uomini e Donne anticipazioni. Nella giornata di ieri la puntata è stata registrata e sono molti i temi trattati. Innanzitutto vedremo per la prima volta i tronisti “da soli”.

Infatti non avremo la presenza di ospiti di Temptation Island che parteciperanno attivamente alla trasmissione. Inoltre sentiremo le parole di Maria De Filippi sul caso Mennoia e le scuse di Javier Martinez.

Javier era fidanzato già durante Temptation Island è la rivelazione della sua fidanzata.

Lo scandalo che ha colpito Javier Martinez, ex tentatore e oggi a Uomini e Donne anticipazioni, è molto grave. Pare infatti che il ragazzo fosse fidanzata già durante Temptation Island e che la situazione sia rimasta immutata anche ora nel dating show di Canale 5.

L’annuncio arriva proprio dalla sua fidanzata, stanca di sopportare tale situazione. Ovviamente Sara Tozzi non ci ha pensato un attimo e, tra le lacrime, lo ha cacciato. Pare infatti che la ragazza provasse davvero qualcosa per Javier.

Successivamente Javier ha chiesto di poter avere un colloquio privato con Sara per potersi spiegare. La richiesta è stata accolta ma con una variazione: il colloquio deve essere pubblico.

Cosi il ragazzo è uscito ed ha spiegato la sua verità. Pare infatti che la sua precedente relazione fosse già finita da tempo ma voleva restare vicino alla sua ex per non causarle un dolore troppo forte. Cosa risponderà ora Sara?

Infine Maria De Filippi decide di rispondere personalmente alle accuse mosse a Raffaella Mennoia, storia autrice del programma. Senza fare nomi, quelli di Mario Serpa e Teresa Cilia, Maria ha spiegato che le persone in questione sono degli ingrati alla ricerca di soldi.