Uomini e Donne, anticipazioni. Brutto segnale per i fan di Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il cavaliere ha cancellato le loro foto e non segue più la dama sui social.

Uomini e donne anticipazioni sulla situazione critica tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La coppia, nata nel trono over del dating show di Maria De Filippi, sta attraversando un brutta crisi da qualche settimana, una situazione critica che sembra non riuscire a risolversi.

Gli ultimi aggiornamenti infatti parlano di ulteriori segnali negativi. Riccardo ha infatti cancellato le foto con la dama dal suo profilo Instagram. Atto molto significativo in quanto i suoi tentativi di fare pace sono passati, spesso, per i suoi social.

Riccardo sembra essersi arreso, dopo aver provato a trovare un punto di incontro con Ida.

Brutte notizie per i fan del trono over di Uomini e Donne. Pare infatti che la crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sia ancora in atto. Ricordiamo che la crisi era iniziata qualche settimana fa e ne siamo venuti a conoscenza a causa delle lacrime versate dalla dama in trasmissione.

Successivamente Ida ha mantenuto il silenzio su questa faccenda. Non si è più presentata in studio ne ha fatto trapelare notizie dai suoi social. Cosa che invece ha fatto Riccardo. Due volte per la precisione.

La prima due settimane fa, quando dedicò un pezzo di Giorgia alla sua Ida. Poi la scorsa settimana ci ha riprovato con Tiziano Ferro, sempre su Instagram. Ed è proprio da quel social che arrivano le ultime notizie.

Pare infatti che negli ultimi due giorni il cavaliere abbia eliminato ogni foto in cui compariva anche Ida. Non contento avrebbe anche smesso di seguirla. Se pensiamo che fino a ora aveva affidato a quel social le sue speranze è chiaro quanto sia grave la situazione.

In rete gira però una notizia interessante. Pare infatti che nella registrazione del trono over di domenica 23 febbraio ci potrebbero essere delle novità sulla coppia. Non sappiamo se uno dei due, o entrambi, saranno presenti. Non ci resta che attendere.

