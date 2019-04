Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 8 aprile. Andrea se la prende con Natalia ma è Muriel a lasciare gli studi.

Ieri vi avevamo raccontato le anticipazioni della registrazione del trono classico di Uomini e Donne dell’8 aprile (per maggiori info clicca QUI ) Dopo aver parlato di Angela e Giulia è la volta di Andrea Zelletta.

Il tronista è alle prese con Natalia, che la scorsa puntata ha lasciato gli studi perchè offesa che il ragazzo subito dopo la loro esterna è andato da Giorgia. Cosa succederà quindi in questa puntata del dating show di Canale 5?

Dopo la discussione con Natalia è Muriel a lasciare gli studi perchè stanca del comportamento di Andrea.

La puntata si apre con l’ingresso delle corteggiatrici di Andrea Zelletta, con il tronista in attesa di essere chiamato. Viene spiegato che il ragazzo ha invitato a passare due giorni con lui tutte le ragazze in casetta.

Natalia, in lacrime, ha spiegato che questi appuntamenti di gruppo non le piacciono e non si è presentata. Giorgia invece si è presentata e i due hanno passato del tempo insieme, alla fine del quale si sono anche baciati. Nel frattempo è arrivata Muriel.

La ragazza, capito che Andrea era con Giorgia è andata via. Richiamata è tornata e ha discusso con Andrea. Più tardi si è presentata anche Klaudia e anche con lei è scattato il bacio. Nella notte Andrea l’ha cercata di nuovo, dormivano in stanze separate, e si sono baciati nuovamente.

Tornati in studio Natalia si è arrabbiata moltissimo con Andrea che continua a illuderle tutte comportandosi male.

Tornati quindi nello studio di Uomini e Donne assistiamo all’ira di Natalia. Andrea a questo punto l’ha accusata di essere poco interessata a lui poichè ha passato parecchi giorni lontano da lui senza vederlo.

Lei gli ha rinfacciato le solite problematiche, il baciarle tutte a poca distanza, l’illuderle sulle sue intenzioni. Andrea ha comunque spiegato che il comportamento di lei l’ha comunque portato a pensarla tutta la settimana. A questo punto Muriel si è molto innervosita e se n’è andata. Lui l’ha rincorsa, ma lei poi non è più rientrata.

La discussione con Natalia è poi proseguita e lei lo ha minacciato di rifiutarlo in caso di scelta.