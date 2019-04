Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione della puntata del 15 aprile. Flavio Barattucci lascia Giulia Cavaglià e il programma.

Arrivano le anticipazioni della registrazione della puntata del trono classico di Uomini e Donne del 15 aprile. In questa puntata vedremo gioie e tensioni tra i tronisti e i rispettivi corteggiatori. Andrea Zelletta continua a far innervosire le sue corteggiatrici.

Intanto Angela Nasti mostra una spiccata preferenza con Luca tanto da concedergli una seconda esterna. Meno buone le notizie per Giulia Cavaglià: dopo un’esterna non proprio perfetta il suo corteggiatore Flavio decide di lasciare il programma.

Angela mostra di preferire Luca tra i suoi corteggiatori mentre la tensione tra le corteggiatrici di Andrea continua a crescere.

La puntata si apre con Andrea Zelletta. Ci viene mostrato come la situazione non sia cambiata rispetto l’ultima puntata a causa del comportamento del ragazzo. Le sue corteggiatrici sono infatti arrabbiate per come vengono trattate tutte in modo uguale.

Infatti ci vengono mostrate le esterne con Natalia, Muriel e Klaudia. Tutte e tre si chiudono con un bacio tra il tronista e la corteggiatrice di turno. Giorgia ha rifiutato la sua esterna perchè secondo lei Andrea a mostrato troppo interesse per Natalia.

Tocca poi ad Angela Nasti. Vediamo subito la sua esterna con Alessio che non è andata bene. Poi è la volta dell’esterna con Luca, che invece è andata molto bene. Anzi cosi bene da far decidere alla ragazza di concedergliene un’altra al posto di quella con Fabrizio.

Chiude la puntata la vicenda di Giulia Cavaglià e Flavio Barattucci: dopo un’esterna in cui la ragazza esprimeva i suoi dubbi sul corteggiatore, il ragazzo ha deciso di lasciare il programma. Il fatto è stato annunciato da Maria De Filippi dopo la messa in onda dell’esterna.