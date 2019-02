Uomini e Donne, anticipazioni. La produzione del dating show di Maria De Filippi prepara uno speciale, di più puntate, con Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Presto rivedremo Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a Uomini e Donne. Dopo la scelta andata a buon fine nello speciale serale la coppia sta vivendo un momento magico, condiviso con i propri fans.

Infatti sui profili Instagram dei due ragazzi non mancano gli aggiornamenti continui da parte della coppia, che condivide con il pubblico i primi momenti vissuti dopo la scelta. La redazione del programma sta preparando quindi uno speciale con i due come protagonisti.

Insieme a Lorenzo e Claudia verrà chiamata anche Giulia, l’altra corteggiatrice di Lorenzo non scelta nello speciale serale.

Quindi la neo coppia si è presentata negli studi di Uomini e Donne per fare il punto sulla loro relazione. I due raccontano dei primi giorni vissuti assieme, delle prime uscite e delle loro sensazioni riguardo il futuro. Ma non saranno gli unici invitati.

Infatti verrà chiamata anche Giulia Cavaglià, la corteggiatrice che Lorenzo non ha scelto. La ragazza aveva criticato fortemente l’ormai ex tronista per il modo in cui l’aveva trattata. Inoltre assistiamo ad un’evento inaspettato. A Giulia viene offerta infatti la possibilità di sedersi sul trono, offerta che lei accetta.

Inoltre le anticipazioni ci fanno sapere che la presenza di Lorenzo e Giulia non sarà relativa ad una sola puntata. I nuovi tronisti fanno infatti fatica a fare presa con il pubblico e la presenza di due volti noti e amati potrà giovare a tutti.