Uomini e Donne anticipazioni. Dopo il rifiuto di Andrea Dal Corso a Teresa Langella i due sono pronti ad un confronto in una puntata speciale del programma.

Venerdì scorso è andata in scena la prima puntata di Uomini e Donne, la scelta. In questo speciale abbiamo assistito alla scelta di Teresa Langella, che aveva deciso di scegliere Andrea Dal Corso. Ma il ragazzo ha sorpreso tutti non presentandosi alla festa.

Dopo il rifiuto Andrea ha richiesto un confronto con Teresa, chiesto anche durante la registrazione della puntata. La prima volta il regolamento non aveva permesso questo confronto e Andrea si è dovuto accontentare di parlare con il padre di Teresa.

Giovedì 21 febbraio verrà registrata la puntata speciale di Uomini e Donne anticipazioni in cui vedremo il confronto tra Teresa e i suoi due corteggiatori.

Il confronto tra i due però ci sarà e anzi non saranno da soli. La redazione del programma ha infatti deciso di concedere ai due ragazzi una puntata speciale per confrontarsi, ma non saranno soli. Infatti anche Antonio Moriconi sarà invitato in questo speciale.

Dopo la puntata Andrea ha pubblicato delle storie Instagram in cui spiegava la richiesta di poter parlare con Teresa, ricevendo una valanga di insulti dai fans del programma. Il ragazzo ha provato poi a difendersi. Per quanto riguarda la tronista e Antonio invece non ci sono state dichiarazioni dopo la puntata.

Teresa aveva pubblicato sui suoi canali social delle foto sulla rinascita personale e sulla sua famiglia, esprimendo l’importanza che quest’ultima ha nella propria vita. Antonio si è limitato a condividere una canzone di Coez sul suo profilo.

Voci di corridoio ci raccontano che Antonio Moriconi starebbe pensando di superare la delusione di non essere stato scelto sedendosi a sua volta sul trono di Canale 5.